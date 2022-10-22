Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF как член организации. "FATF вновь выразила свои глубокие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся в Украину российским вторжением в Украину", — говорится в заявлении. Также констатируется, что действия РФ "продолжают нарушать базовые устои FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". Учитывая это, организация и решила наложить дополнительные ограничения. FATF намерена следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений по РФ на каждом своем новом пленарном заседании. Напомним, в июне Россию исключили из руководящих органов FATF. Организация признала военные действия России против Украины противоречащими основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.