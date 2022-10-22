Полиция Норвегии арестовала еще одного россиянина, запускавшего дрон вопреки запрету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Россиянин был задержан в четверг вечером, а в субботу суд определит ему меру пресечения. Некоторые из этих россиян, как подозревают норвежцы, вели съем важных объектов, но в целом россиянам в Норвегии в принципе сейчас запрещено управлять дронами. Норвежские власти в феврале, закрывая вместе со всей Европой воздушное пространство для России, распространили запрет и на управление беспилотными аппаратами. Задержанные россияне в МИД РФ названы "туристами". Ранее мы писали, что в Норвегии четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов. Аресты прошли на прошлой неделе. Среди арестованных оказался и сын бывшего главы РЖД и соратника президента РФ Владимира Якунина. Также стало известно, что норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсе и обвинила его в управлении дроном. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.