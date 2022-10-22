Взрыв произошел в составе Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства. Взрыв раздался около трех ночи на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области. В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование ЧП. Напомним, в четверг, 13 октября, в поселке Жовтневый в Белгородской области произошли взрывы на складе с боеприпасами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.