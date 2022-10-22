В Украине могут ввести карантинные ограничения из-за ситуации в COVID-19 в ряде областей. При этом принимать противоэпидемические меры по аналогии с прошлогодними на общегосударственном уровне в министерстве здравоохранения не планируют. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Forbes. Он уточнил, что речь идет о Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях, в которых местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассматривают введение карантинных мер против распространения коронавируса. В целом по стране в период с 10 по 16 октября было подтверждено 22 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом неделей ранее заражений было на 37% больше. Можно ли говорить об улучшении эпидситуации? Нет, говорит Кузин, и объясняет почему. По его словам, данные о подтвержденных случаях коронавируса могут не отражать реальный уровень заболеваемости, потому что граждане просто стали меньше обращаться к медикам. "В среднем мы делаем 116 – 120 тысяч исследований в течение одной недели, еще 2-3 недели назад этот показатель достигал 150 тысяч тестов", – рассказал главный санврач страны. Также Кузин обратил внимание, что количество смертей в текущем году – высокое. Так, за неделю было зарегистрировано более 200 смертей в результате коронавирусной болезни. Он добавил, что вводить локдауны в Украине Минздрав не планирует, и противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей. Ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID и призывает украинцев вакцинироваться. Также мы писали, что перед этим Виктор Ляшко ответил, может ли Кабмин вернуть обязательный карантин и маски.