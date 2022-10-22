На юге украинские военные нанесли по враждебным позициям удары с неба и земли, в частности в Бериславском, Баштанском и Каховском районах. ВСУ уничтожили склады с боеприпасами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Недавно освобожденными населенными пунктами на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа "SHAHED-136" и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системе С-300. Без человеческих утрат. Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям ВСУ, дважды привлек штурмовую авиацию, один из штурмовиков поражен украинским зенитным ракетным подразделением. Также зенитчики сбили вражеского беспилотника-разведчика типа "Орлан-10". Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач. Потери врага составляют 17 захватчиков, реактивную систему залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Кроме того, повреждены еще 6 бронированных вражеских автомобилей и 2 миномета. Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами". Ранее в Генштабе объяснили, почему Путин так стремится удержать южное направление. Сообщается, что южное направление – Херсон, Запорожье и Николаев – имеет стратегическое значение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.