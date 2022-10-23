Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера в интервью MSNBC. "Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение", — сказал глава Соединенных Штатов. Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что "целый ряд правил вступает в действие", как только он это сделает. Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году. Напомним, Байден подчеркнул, что Россия не может победить в войне против Украины, потому что представляет угрозу всему Западу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.