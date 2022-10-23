В штормовом Черном море сейчас находится 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве 2 ВДК и 2 судна с 16 ракетами "Калибр" наготове, — отметили украинские военные. В ОК "Юг" подчеркнули, что, несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Ведь вполне вероятны: применение вражеской авиации для запуска ракет; массированные удары дронов-камикадзе, в том числе по критической инфраструктуре. "Штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно", — добавили наши воины. Напомним, 22 октября ВСУ уничтожили 4 вражеских склада на юге. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.