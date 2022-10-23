Россияне во временно оккупированном Херсоне планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона. "Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерически извещают население о приближении обстрелов ВСУ. Готовят провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов" , — рассказала спикер. В то же время, Гуменюк указала, что наши защитники знают "эту практику, когда захватчики вывозят свое вооружение в сторону позиций ВСУ и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь затем и снимая пропагандистские видео для дискредитации украинских военных". Представительница ОК "Юг" призвала жителей Херсона не вестись на провокации россиян и подчеркнула, что воины Украины соблюдают правила и нормы ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику "выжженной земли". Ранее мы писали, что оккупанты продолжают бежать из Херсона, они вывозят имущество и документы. Кроме того, россияне заставляют местных жителей покидать город. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.