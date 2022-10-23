23 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Евалампия и Евлампии. Какие главные приметы этого дня, что нельзя делать и кто именинник – читайте ниже в материале Styler. Согласно церковным преданиям, Евлампий и Евлампия были братом и сестрой, родились в III веке в Никомидии, расположенном на полуострове Малая Азия напротив города Константинополь, находившегося на другом берегу Мраморного моря. Во время массового гонения христиан они выступили против римского правителя Максимилиана, издавшего приказ уничтожить верующих. Евлампия схватили и избивали раскаленным железом, после чего отвели в языческий храм и заставляли присягнуть богу Марсу. Однако Евлампий в языческом храме прочел христианскую молитву. Особенно этот день потому, что этой даты становится заметно короче ночи, а утром часто бывают заморозки. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной. Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву, имеющую большую магическую силу – руту. Ее развешивают под потолком, и она охраняет детей в доме. Народные приметы этого дня В этот день в небе образуются куповые облака. Если на Евлампию морозы не стукнут, еще четыре недели не будет зимы. Если в течение дня западная часть неба чистая, дождя не жди. Листья на вербе начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя. Ветер с востока или севера – до похолодания. Если на берегу почти не остались листья, то стоит ждать заморозки. Что нельзя делать в этот день Нельзя пить алкоголь Нельзя устраивать свадьбу Именины празднуют владельцы таких имен: Яков, Фома, Степан, Симон, Сергей, Савва, Павел, Кузьма, Кирилл, Иннокентий, Илларион, Ефим, Василий, Антон и Андрей. Кстати, раньше мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники. А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.