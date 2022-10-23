Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что действия "Повара Путина" имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий. В отчете указано, что связанные с Пригожиным и ПИК "Вагнера" Telegram-каналы заявили о том, что российские чиновники приостановили расширение укреплений, которые должны были проходить вплоть до Белгородской области. "Пригожин обвинил российскую бюрократию, которую он охарактеризовал как "бюрократов-врагов", в том, что она "прямо выступает против интересов населения", когда не поддерживает строительство линии", – рассказывают в ISW. В Институте изучения войны предположили, что Пригожин таким образом может пытаться усилить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в неспособности защитить границу Белгородской области. В ISW объяснили подробнее об укреплении Специалисты добавили, что предложенное Пригожиным расширение укреплений будет защищать границу между Белгородской областью РФ и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но, в частности, не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения, что противоречит обещаниям Кремля "защитить" весь регион. В то же время, по другой версии, линия будет прикрывать только территорию Луганской области, которую российские оккупанты контролировали до 24 февраля. Она охватывает только Лисичанск, Золотое и Попасную, но не включает Кременную и Северодонецк. "Вагнеровцы", вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удерживать, потому что не уверены в способности России защитить населенные пункты севернее Лисичанска, такие как Кременная и Сватово", — подытожили в отчете. Напомним, "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.