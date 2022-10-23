Российские оккупанты в ночь на 23 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник отметил, что захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии по Марганецкому обществу. Выясняются масштабы разрушений. "Остальные районы провели ночь под звуки сирены. Но обошлось без обстрелов. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко. В то же время глава ОВА рассказал, что во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.