Страны "Большой семерки" осудили повторное похищение оккупантами руководства и персонала Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7, обнародованное на сайте Федерального министерства иностранных дел. "Мы призываем РФ немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу – Украине", — говорится в тексте. Также страны "Большой семерки" требуют вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво передать ЗАЭС под управление Москвы. Это может еще больше поставить под угрозу безопасную и надежную работу станции. Напомним, 5 октября Путин своим указом поручил "передать ЗАЭС в управление России". После этого в МИД Украины отметили, что такой указ российского диктатора ничтожен. Через несколько дней, 17 октября, оккупанты похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.