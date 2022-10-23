Гороскоп на ноябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи признали главными везунчиками конца осени. Об этом пишет SantePlus. Дева Уроженец этого знака проявит решительность и амбиции в течение ноября. Звезды придадут ему силы справиться с трудностями, даже самыми сложными. В ноябре Дева будет чувствовать себя более решительной, чем когда-либо. Она будет твердо верить в надежность своих замыслов и планов, и ничто не сможет заставить ее изменить свое мнение. В амурных делах Дева сможет снова пережить моменты любви и близости в своей паре. Она сможет справиться с разногласиями и сгладить проблемы, по которым проходят ее отношения. Весы В ноябре энергия звезд позволит Весам устроить замечательные профессиональные встречи, а значит, расширить сеть своих единомышленников. Это будет интересные профессиональные перспективы для вас в будущем. В личной жизни Весы будут переполнены любовью. Представители знака будут чувствовать себя счастливыми и сияющими в своих новых отношениях, которые они будут идеализировать. Козерог Ноябрь будет счастливым месяцем для Козерога. На работе он сможет расширить свою популярность и будет очень востребован в течение ноября, что позволит Козерогу шагнуть вверх по профессиональной лестнице. С 10 ноября этот земной знак сможет открыть свое сердце любви. Его ждет новая страстная история. Ранее мы писали, жизнь каких знаков Зодиака радикально изменится к концу 2022 года. Читайте также, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.