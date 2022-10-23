Для беременных женщин вакцины безопасны, их можно вводить в течение любого триместра. Прививки защищают от тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. "Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу", — отмечают медики. В Минздраве подчеркнули, что последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 месяцев. "Для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen", — добавили в министерстве. Напомним, в Украине на прошлой неделе обнаружили почти 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 200 пациентов скончались от осложнений болезни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.