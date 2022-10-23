В Кременчуге Полтавской области в ночь на 23 октября раздался взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram кременчугского городского головы Виталия Малецкого. Чиновник отметил, что звук был слышен около 00:50 часов. "Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА", — указал Малецкий. В то же время в Telegram-канале "Днепр Областной" рассказали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области во время тревоги также раздавались взрывы. По предварительным данным, там работает система ПВО. Напомним, 22 октября российские оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области. В результате атак врага ранения получила женщина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.