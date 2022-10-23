В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО "Ровноазот". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Group DF. Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений: аммиака; азотной кислоты; известняково-аммиачной селитры; аммиачной селитры. Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы. "Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", — отметили в пресс-службе Group DF. Там также заверили, что Ривнеазот полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон. На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме. Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, стремится спровоцировать новую волну беженцев в Европу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.