В российской Перми вечером 22 октября произошел взрыв на пороховом заводе. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы. На предприятии возник пожар площадью 20 квадратных метров в корпусе с производством пластмасс. Под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели. К слову, это не первый случай взрыва в Перми. Подобные события на пороховом заводе происходят регулярно. В последний раз предприятие горело в мае, погибли три сотрудницы. Интересно, что несколько дней назад там видели огромный столб дыма. Тогда на заводе сказали, что проводят плановые испытания и все под контролем. Стоит отметить, что на этом предприятии производились заряды в РСЗО "Град" и "Смерч", а также комплексы ПВО. Пороховой завод работал на войну в три смены. Напомним, 22 октября в Белгородской области прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар в одном из зданий города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.