ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Наши воины в течение 22 октября уничтожили около полусотни российских кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны противника. В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач. Ориентировочные потери России в сутки составляют: 47 солдат; 2 танка; реактивная система залпового огня "Град"; противотанковый ракетный комплекс; 16 единиц автобронетанковой техники; 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С". Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.