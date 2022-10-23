Российские оккупанты сейчас основной мишенью для ракетных ударов определили энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. Глава государства призвал украинцев еще более внимательно, чем раньше, относиться к необходимости сознательно потреблять электричество. Зеленский подчеркнул, что от каждого города и района зависит стабильность работы энергетики всей страны. "Пожалуйста, ограничивайте работу техники, которая потребляет много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером", — отметил он. В то же время президент призвал учитывать информацию от местных властей и энергокомпаний о времени осуществления стабилизационных отключений и планировать свой день, учитывая эти данные. Напомним, Зеленский заявил, что российские войска избивают по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.