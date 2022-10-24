Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. "Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники", — пишет газета. К слову, ранее NYT информировала о том, что Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках. Напомним, 21 октября израильские военные авиаударом вблизи Дамаска уничтожили центр уборки иранских дронов. Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Израиле пока нет политического решения о предоставлении Украине летальной помощи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.