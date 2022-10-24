Сегодня, 24 октября, в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. В Киеве также дождей не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook. "Везде без особых осадков. Туманы периодические, правда. Температура воздуха в Украине достаточно комфортная, +10…+18 градусов", — рассказала она. По словам синоптика, в Киеве сегодня будет без дождя, днем до +14…+15 градусов. "Дальше – снова дожди, но не холодно", — добавила Диденко. В Укргидрометцентре не исключают сегодня облачную погоду, но с прояснениями. "Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, — говорится в сообщении. — Температура днем 11-16°, в Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях местами 17-19°" . Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов. Напомним, на Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.