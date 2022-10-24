24 октября 2022 года церковь чтит память святого Филиппа. В народе день называли — Филиппов день, Филиппов канитель. Этот день имеет особые традиции и запреты. Что нельзя делать, чтобы не навлечь беду – читайте ниже в материале Styler. День ангела 24 октября празднуют: Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела! Традиции праздника Когда-то в народе верили, что 24 октября не стоит идти на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на себя и на всю семью. А чтобы привлечь в дом удачу и любовь, нужно перед выходом провести специальный ритуал: подержать своего любимого человека сначала за левую, а затем правую руку. Только после этого можно уходить из дома. Считалось, что таким образом вы можете уберечь свою семью от ссор. В Филипп день молодые девушки просили в молитвах здоровья и счастливой судьбы. День считается благоприятным для продавцов и торговцев, а также для фермеров. Сегодня можно совершать большие покупки. Что нельзя делать на Филиппа Лениться, иначе потеряете всю удачу. Одалживать деньги, соль, одежду, кухонные принадлежности – это к неудаче. Оставлять дом неубранным, иначе можно привлечь финансовые неприятности. А вот стирать одежду нельзя. Баловаться с огнем, иначе это может спровоцировать нежелательные последствия. Переедать – если на Филиппа полно в желудке, то потом будет пусто в кошельке. Приметы на 24 октября. Если выпал снег и не тает, следующий год будет урожайным. Луна скрылась за бледной дымкой – жди непогоды и даже снега. Если дует северный ветер, это предвещает похолодание. Если утром туман, то начнется оттепель. Ясное ночное небо – до мороза. Куры на насест рано сели или домашняя птица голову под крыло прячет — до похолодания. Домашние животные беспокойно ведут себя – к непогоде. Наши предки приметили, если в этот день погода будет морозной, то она продолжала идти. В качестве талисмана ему следует носить хрусталь. Ранее мы писали, какое животное станет символом года по Восточному гороскопу в 2023 году и что ждет всех нас. Также читайте, когда в ноябре будут родительские субботы. Таких ожидается четыре.