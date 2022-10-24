Гороскоп с 24 по 30 октября расскажет, какие знаки Зодиака ждут кардинальных изменений, связанных с солнечным затмением в Скорпионе, которое состоится 25 числа и откроет "коридор затемнений". Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Солнечное затмение пройдет у вас в доме партнерств и брака. Поэтому ждите кардинальных изменений в отношениях: какие-то союзы навсегда закончатся, а некоторые получат свое развитие в 2022 году. Лев Солнечное затмение в Скорпионе Вас ждут трансформации в семье. Может случиться такая ситуация, благодаря которой ваши чувства захлестнутся с новой силой, чтобы начать все сначала и заново влюбиться. Или наоборот – разочаруют и отвратят навсегда. Водолей Затем в Скорпионе указывает на изменение вашего статуса в отношениях к 2022 году. Кто-то разведется, а кто-то женится. Кто-то станет вдовой, а кто-то бабушкой или отцом. Для справки Солнечное затмение начнется 25 октября и откроет коридор затемнений, который продлится до 8 ноября. Увидеть солнечное затмение с 09 часов 22 минут до 11 часов 49 минут утра смогут жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, северо-востока Африки и Западной Сибири. Раньше мы писали, чего опасаться из-за "черного" солнечного затмения. Также читайте, какое животное станет символом 2023 по Восточному гороскопу, и что ждет всех нас.