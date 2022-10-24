Соединенные Штаты, Великобритания и Франция совместно осудили лживые попытки России обвинить Украину в готовности применить "грязную бомбу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США. "Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это – совместно отметили союзники. Указывается также, что все три страны высказали единую позицию и "отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории". Кроме того, они предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения как повод для эскалации. "Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ", — добавили США, Великобритания и Франция. Напомним, аналитики ISW убеждены, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО. К слову, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.