В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Группировка врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 ВДК и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом — 16 "Калибров", — отметили военные. В ОК "Юг" указали, что россияне не решаются выходить из своей "зоны комфорта" из-за международных гарантий обеспечения функционирования зерновых коридоров и опасений наших средств поражения. "Хотя угрозы и атаки никуда не делись и ракетными, и дронами, и обстрелами прифронтовых территорий, мы продолжаем приближать победу", — добавили украинские защитники. Напомним, ВСУ уничтожили российский "Зоопарк" в Херсонской области. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.