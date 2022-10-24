В Одессе в ночь на 24 октября раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую". По данным СМИ, в Одессе слышали звук около 3:49 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое. Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.