Главное управление полиции Польши запустило специальную "горячую линию" — ввело телефонную связь и контакты по электронной почте — куда беженцы из Украины могут сообщить о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях переселенцев и членов их семей. Об этом сообщает nowiny.pl. На эти контакты Центра поиска пропавших без вести польской полиции можно отправить сведения и получить помощь в ситуациях, связанных с исчезновением въехавших в эту страну в связи с войной РФ против Украины лиц. Куда обращаться: специальный номер телефона 47 72 123 07 (для звонящих из-за границы +48 47 72 123 07) электронный ящик: [email protected] Кроме подразделений полиции, Центр будет сотрудничать с государственными и общественными организациями, работающими с правоохранителями по поиску пропавших без вести. Информацию о всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по электронному адресу: [email protected] Кроме того, работает специальная справочная линия по номеру: 47 72 56 502 (для звонящих из-за границы: +48 47 72 56 502). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также сексуальные преступления, педофилию и детскую порнографию. Телефон доверия также используется в связи с неправительственными организациями для помощи жертвам таких преступлений. Напомним, ранее мы рассказывали, в какие страны украинцам стало сложнее получить визы. А также перед этим писали, что советуют беженцы из-за границы о том, в какую страну сейчас лучше уехать.