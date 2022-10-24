Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона. "Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в том числе еще остающуюся технику ГСЧС. Или уже начали, или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", — сказал чиновник. По словам Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить. Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями. "В доме людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят", — отметил депутат. Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области. В оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек. "Подавляющее большинство людей пытаются на улицы не выходить, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выдворения. Люди очень ждут деоккупации", — добавил Соболевский. Напомним, во временно оккупированном Херсоне начали "исчезать" товары российского производства. Местные магазины частично опустели. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.