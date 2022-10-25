Администрация президента Джо Байдена опровергла сведения о том, что власти ведут какую-то проверку деятельности предпринимателя и миллиардера Илона Маска после заявлений по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами. "Знаю, что к этому большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности", — заявила она. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители администрации президента Джо Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая соглашение с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагона о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис. Также вопрос оплаты услуг Starlink обсуждался и в Европейском союзе. Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как Киев решать вопросы с Маском "непосредственно". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.