Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен продлить продвижение поддержки Украины странами Запада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, занимая пост премьера, как один из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией. "Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", — пишет издание. Как заявил один из друзей экспремьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине". Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. По данным опроса, британцы считают, что Риши Сунак больше подходит на должность премьер-министра Великобритании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.