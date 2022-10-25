При проблемах с электроснабжением и вынужденным отключением света возникает вопрос, что делать с продуктами в холодильнике. Ведь некоторые из них скоропортятся без надлежащего хранения. Как уберечь продукты от порчи и какие лучше выбросить, чтобы не отравиться, рассказали в Госпродпотребслужбе. Советы, которые помогут сохранить вашу пищу безопасной для употребления Позаботьтесь о безопасной температуре в холодильнике и морозильной камере: в холодильнике должна быть температура 4°С или ниже, а в морозильной камере — 0°С или ниже. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации, заморозьте контейнеры с водой , чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4°С или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности, приобретите сухой или блочный лед. Когда электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми , так продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Проверяйте температуру продуктов , хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Выбросьте еду, если температура выше 4°С. Это можно проверить с помощью термометра в холодильнике или в морозилке. Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4°С или ниже. Никогда не пробуйте еду по вкусу , чтобы проверить ее безопасность, если сомневаетесь — выбросьте ее. Выбрасывайте из холодильника быстропортящиеся продукты (мясо, рыбу, нарезанные фрукты и овощи, молочные продукты и их остатки) через 4 часа без электроэнергии или источника холода. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой! Ранее мы писали, какие устройства нельзя отключать из сети, чтобы не повредить им. Также читайте, какие приборы необходимо отключить немедленно, чтобы экономить электроэнергию каждый день.