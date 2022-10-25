Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого стороны обсудили вброс России о "грязной бомбе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter. Дипломаты также сфокусировались на поставках систем ПВО. "Поговорил с Блинкином о путях прекращения ядерного шантажа России. Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США в любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной необходима. Мы также сосредоточились на поставках ПВО и боеприпасов", — сообщил Кулеба. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть заявление РФ о якобы разработке "грязной бомбы". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.