Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым наиболее сильно повезет до конца октября. Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Тельцам следует ждать кардинальных изменений в отношениях в этот период. Какие-то союзы навсегда закончатся, а некоторые получат свое развитие до конца 2022 года. Рак Вас ждут влюбленность, безумные чувства, глубокие душевные переживания. В любом случае, вы одинокими не будете, но это будут яркие и тяжелые эмоции. Лев Льва ждут трансформации в семье. Может случиться такая ситуация, благодаря которой ваши чувства захлестнутся с новой силой, чтобы начать все сначала и заново влюбиться. Или наоборот – разочаруют и отвратят навсегда. Скорпион На этой неделе только от вас и вашей инициативы будут зависеть ваши отношения и новые знакомства. Хотите развод? Будет. Хотите любовника? Тоже будет. Сейчас только вы – король ситуации. Рыбы Вы встретите того же человека. Возможно, этот идеал мужчины или женщины, о котором вы так долго мечтали, станет вашей реальностью. Возможны знакомства за границей. Ранее мы писали, что солнечное затмение в Скорпионе кардинально перевернет жизнь этих знаков Зодиака. Также читайте полный прогноз астролога на последнюю неделю октября 2022 года.