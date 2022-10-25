Президент США Джо Байден назвал ожидаемое назначение Риши Сунака следующим премьер-министром Великобритании новаторской вехой. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Байден, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном индийскому празднику Дивали, сказал, что Сунака, также имеющий индийское происхождение, должен был быть назначен премьер-министром во вторник после встречи с королем Чарльзом. "У нас есть новости, что Риши Сунак теперь премьер-министр. Ожидается, что он станет премьер-министром, я думаю, завтра, когда он пойдет к королю. Достаточно удивительно. Инновационная веха, и это важно", — заявил он. Риши Сунак, которому 42 года, входит в 250 самых богатых британцев и занимается политикой с 2015 года. До избрания на должность премьера и лидера Консервативной партии он работал в парламентском комитете по экологии и министерствам жилищного строительства и финансов. Напомним, жители Великобритании считают, что бывший министр финансов Риши Сунак может лучше справиться с работой в должности премьера, чем Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.