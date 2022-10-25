25 октября все православные христиане чествуют святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В нашем материале читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Во время гонений на христиан троих мужчин были схвачены и приведены на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал тот же ответ: "Я христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями". Трое мучеников подвергались новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небе. Отчаявшись отвлечь христиан от веры, правитель велел бросить мужчин на пищу диким зверям, но хищники не трогали их. На Андрона Зирочета люди молились, чтобы звезда жизни не закатилась за гору. Считается, что эти небесные тела оказывают большое влияние на судьбы людей. С появлением новой звезды рождается человек, а с угасанием умирает. Чем ярче его звезда, тем счастливее судьба. Народные приметы 25 октября Многие яркие звезды на ночном небе – на большой урожай гороха. Звезды мерцают белым цветом – до смены погоды, синим – до снегопада. Северный ветер сегодня дует до похолодания. Мыши и кроты роют норы выходом на юг – до суровой зимы. Красная луна ночью предвещает сильный ветер. Если на ели много шишек, то в следующем году будет хороший урожай зерновых. Что сегодня нельзя делать? Никого нельзя обижать в этот день и тем более мстить. Нарушившего запрет будут преследовать сплошные несчастья. Если в этот день постучались в дверь, нельзя спрашивать: "Кто там?", чтобы не впустить в дом горю. Сегодня именины отмечают владельцы таких имен : Ян, Тарас, Остап, Николай, Мартин, Максимилиан, Макар, Лаврентий, Кузьма, Иван, Денис, Богдан, Александр и Доминика. Кстати, раньше мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники. А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.