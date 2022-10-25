Автор ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может стать большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Аналитики со ссылкой на Z-каналы сообщают, что именно Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь обосновался бывший вожак "ДНР" Игорь Гиркин. Гиркин известен своей едкой критикой руководства Минобороны РФ, отмечают эксперты. Пригожин может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России, не опасаясь сопротивления Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте и, вероятно, пытается усмирить подрывающего армию Пригожина. Пригожин, например, саркастически заявил, что он строит "линию Вагнера", чтобы "скрывающиеся за спинами Вагнера" российские вооруженные силы чувствовали себя в безопасности. Пригожин также часто критикует армию России в СМИ, в отличие от Минобороны РФ, ограниченное в своих публичных заявлениях. Пригожин также выигрывает от того, что он не занимает официальной ответственной должности, считают аналитики. Кроме того, Пригожин, вероятно, дистанцировался от чеченского лидера Рамзана Кадырова после того, как их общая критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание. Этот риторический оползень может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцами его требований в поддержку путинской войны. Напомним, недавно были опубликованы спутниковые снимки, на которых видна так называемая "линия Вагнера". Укрепление протяженностью 1,6 километра состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинуться к востоку. Кроме того, Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве РФ, информируя о строительстве фортификационных сооружений на северо-востоке Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.