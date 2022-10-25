Россия намерена во вторник, 25 октября, выдвинуть в Совбезе ООН обвинения в том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу". Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. При этом Россия традиционно требует провести заседание за закрытыми дверями. "Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", — заявил он. В ответ на требования России британская миссия при ООН напомнила миру, что у Украины нет ядерного оружия. Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сорвать спецоперацию РФ с вбрасыванием по разработке "грязной бомбы" украинскими военными. Остальные страны не верят в эти заявления России. Отметим, что он провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили новые лживые обвинения со стороны россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.