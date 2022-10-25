Сегодня, 25 октября, в Украине следует ожидать дождя. Весь день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "Ночью в западной части, днем в Украине кроме восточных областей и Крыма дождь", — говорится в сообщении. Ветер Южный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с. Температура Ночью 5-10°, днем 11-16°, в южной части 16-21°. Ранее РБК-Украина рассказывала, какой будет погода в Украине в октябре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.