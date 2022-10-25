Вооруженные силы на юге Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" и три боеприпаса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Авиацией ВСУ отработано 5 атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике, рассказали в командовании. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе и по минометным и артиллерийским позициям врага. Подтверждены потери противника: 40 русских солдат; 3 танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса"; 6 единиц автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах; БПЛА типа "Орлан"; Повреждены 6 танков. Ситуация в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из 11 кораблей, среди которых 3 больших десантных корабля и 2 надводных носителя "Калибров". Напомним, 24 октября в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий день российский ударный вертолет Ка-52. Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российских реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.