Единственное оружие "массового поражения", имеющее в Украине гордость, смелость и жажду победить врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный заверил, что российские обвинения в планах Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а у ВСУ нет ни одного вида оружия массового поражения. Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. "Мне безразлично, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", — заявил Залужный. Он также рассказал Милли, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия по главным направлениям с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая, отметил он. "Россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение по поводу своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу — мы видим реальное положение дел и реагируем должным образом", — сказал генерал. В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136 Залужный поделился опытом ВСУ. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили провокацию России с "грязной бомбой" и новый пакет военной помощи. Резников ранее сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.