Белый дом заявил, что принял к сведению действия Саудовской Аравии в поддержку Украины, принятые в последние дни. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Ранее президент США Джо Байден заявлял, что рассматривает возможность пересмотра отношений с Эр-Риядом на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. "Байден продолжает обдумывать процесс пересмотра отношений и то, как нам двигаться дальше. Мы приняли в известность, что Саудовская Аравия голосовала против России в ООН, а также пообещала выделить 4 млн долларов в поддержку Украины", — заявила она. При этом в Белом доме отметили, что эти шаги не компенсируют сокращение добычи, но они заслуживают внимания. Последние комментарии Белого дома носят более примирительный характер, чем предыдущие резкие заявления американской администрации по поводу действий Эр-Рияда. Сокращение добычи нефти Страны ОПЕК+ в начале октября приняли решение сократить добычу нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. Белый дом назвал это решение недальновидным и заявил, что Саудовская Аравия фактически согласовывает энергетическую политику с Россией. Эр-Рияд отверг эти обвинения и заявил, что решение носит экономический характер. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с принцем Саудовской Аравии, в ходе которых они договорились сотрудничать по освобождению украинских пленных. Напомним, что в сентябре при посредничестве принца Саудовской Аравии из российского плена освободили 10 иностранных бойцов ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.