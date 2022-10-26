Подорожание яиц в последние месяцы привело к тому, что цены выросли до максимального для Украины уровня. Но значительного удешевления можно ожидать только весной. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). "Текущую цену можно считать максимальной. Дальше будет стабилизация и даже возможное частичное снижение", — сказала Литвин. По ее словам, на это будут влиять два фактора: Дальнейшему росту цен будет мешать низкая покупательная способность украинцев. Люди будут уменьшать потребление яиц; Будет восстановлена технологическая цепь выращивания птицы. В начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы по выращиванию молодой птицы. Из-за этого поголовье кур-несушек временно сократилось и объемы производства уменьшились. "Таким образом, с одной стороны будет уменьшаться спрос, а с другой – увеличиваться предложение. Это и приведет минимум к стабилизации цены, а также потенциальному снижению текущих цен на яйца на 10%", – отметила Литвин. По ее словам, значительное удешевление продукта ожидается в период возобновления сезона яйценоскости кур в домохозяйствах с приходом тепла весной. Литвин также сообщила, что в последние периоды не наблюдалось роста экспорта яиц из Украины. "Он оставался на низком уровне во время войны и не мог повлиять на рост цены", – рассказала аналитик УКАБ. Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.