Сегодня, 26 октября, в Украине будет тепло, правда, везде пройдут дожди, в том числе и в Киеве. Меньше всего повезет жителям восточных областей, где осадки будут интенсивнее, чем на остальной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко. Погода в Украине "В течение дня ожидается +12…+18 градусов, на северо-востоке +9…+12 градусов. Ночь — тоже теплая, только представьте! +8…+12, на юге до +14 градусов. В марте мы при такой температуре воздуха будем радоваться и открывать окна!" – рассказала она. По словам Диденко, сегодня более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории также будет влажная погода, однако с небольшими дождями и местами. "Такие, грустные, элегические, но не затяжные", — констатировала она. Погода в Киеве "В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов", – рассказала синоптик. При этом, как добавила Диденко, в ближайшее время серьезных холодов не предвидится. "Дожди — периодически, будут плавать туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах, то есть все же тепло", — резюмировала она. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.