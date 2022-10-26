Гороскоп до конца октября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет в любви. Они погрузятся в мир незабываемых романтических приключений, а некоторые даже встретят свою судьбу. Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен Астролог прогнозирует, что вас ждет период секса и сладостей. Возможна насыщенная интимная жизнь или смена партнера, появление любовницы или любовника в течение месяца. Рак Вас ждет влюбленность, безумные чувства, глубокие душевные переживания. В любом случае, вы одинокими не будете, но это будут яркие и тяжелые эмоции. Дева Вас ждет много общения и активности в социальных сетях. Возможность познакомиться с тем, с кем вы хотите. Также возможна важная встреча или полезное знакомство, которое изменит вашу жизнь или ситуацию. Рыбы Не исключено, что недостижимая, возвышенная любовь станет вашей реальностью. Возможно, этот идеал мужчины или женщины, о котором вы так долго мечтали, станет настоящим. Возможны также знакомства за границей. Ранее мы писали, каким знакам Зодиака затемнение в Скорпионе принесет невероятный успех. Также читайте, какое животное станет символом 2023 года по Восточному гороскопу.