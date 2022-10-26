Власти России используют объявления военного положения для облегчения мобилизации, в том числе в плане взаимодействия и обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Президент России Владимир Путин провел заседание координационного совета 25 октября, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях. Путин также заявил, что российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистической оценкой ситуации с национальной безопасностью. ISW заключает, что эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавние объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих в Российской Федерации. Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну России в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как христианам, так и мусульманам, вероятно для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил. Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов ужесточил заявления, сделанные главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 25 октября, о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация". Павлов заявил, что украинское общество якобы определяется "фанатиками", стремящимися отказаться от исповедуемых Русской Православной Церковью, Исламом и Иудаизмом ценностей. Кадыров также заявил, что война против Украины сейчас является джихадом против украинского "сатанизма". По анализу ISW эти заявления могут показывать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах. Напомним, ранее сообщалось, что Москва досрочно остановила мобилизацию из-за антипутинского тренда в настроениях москвичей. Как известно, мобилизация в РФ началась 21 сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.