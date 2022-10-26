Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News. По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время. "Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", — сказал он. Что известно о NASAMS NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах. NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. Характеристики NASAMS: Дальность поражения: от 2.5 до 40 км. Высота поражения: от 30 м до 16 км. Время реагирования: 10 секунд. Напомним, РБК-Украина писала о том, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил лишь согласие на поставки систем. В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.