В Черном море русская группировка количественно уменьшилась до 9, но качественно усилилась подлодкой. Есть ракетная угроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Таким образом, наготове — 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а значит и 20 "Калибров". После обеда 25 октября враг атаковал наши позиции с неба. В ответ авиацией ВСУ трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники. А во второй половине оккупанты при поддержке боевых машин пехоты, пытаясь улучшить свои позиции, предприняли попытки прорыва наших позиций. Дважды было стрелковое сражение. Приступы отражены, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями. Дважды за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты. Трифоновка — из танка, в результате атаки повреждены дома, ранен мирный житель. Вышетарасовка оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. Утраты уточняются. Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 217 огневых задач. Потери врага 26 захватчиков; 4 миномета; зенитно-ракетный комплекс "ТОР"; 6 единиц автобронетехники; склад с боеприпасами. Поздним вечером над Херсонской областью силами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.