Во вторник Россия официально сообщила Соединенным Штатам о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром-2022". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона. В ходе учений будут осуществлены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Обучение, которое проводится ежегодно, привлекает в этом году особое внимание, поскольку они проводятся на фоне российского вторжения в Украину. "Сообщая об обучении, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", — говорится в заявлении. Отмечается, что эти сообщения уменьшают риск неправильной оценки происходящего. Вместе с тем, в Бельгии проходят ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, во время которых летчики проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия. Напомним, что предыдущие маневры РФ закончились за считанные дни до вторжения в Украину. Ранее сообщалось, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и предположительно спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.