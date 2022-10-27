27 октября в Украине прогнозируется дождливая погода. В некоторых регионах страны будет туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории нашей страны облачно с прояснениями. На Левобережье местами небольшой дождь, а ночью на востоке – умеренные осадки. На остальной территории Украины сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Сегодня в западных областях туман. Видимость ограничена до 200-500 метров. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности. Днем столбики термометров покажут в среднем +10+15 градусов, в юго-западной части до +18. Ночью температура упадет до +5+10 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. В Киеве днем воздух прогреется до +10+15 градусов, а ночью ожидается +8+10 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее предыдущей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.