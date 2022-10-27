27 октября православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской. В материале Styler читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Святая Параскева родилась в доме богатых родителей в Сербии. Родители часто посещали церковь, выполняли все заповеди и раздавали милостыню нищим и отверженным. Параскева тоже очень любила бывать в церкви. В одной из Божественных Литургий она услышала Евангельские слова о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько впали в душу Параскевы, что девушка решила жить так, как учит Иисус. После смерти родителей она вместе с братом покинула родительский дом и отправилась в Константинополь, где поклонилась святыням. Затем направилась к Иорданской пустыне, где и прожила до глубокой старости. Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым. Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет тёплая, а если в середине морозная. Если на Параскеву грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели. Яркое звездное небо в этот день предвещает богатый урожай в следующем году. Вороны раскаркались – до оттепели. Если грязь большая и конское копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится. Что нельзя делать сегодня Нельзя заниматься шитьем, вязкой, стиркой, чинить одежду. Не стоит много смеяться. Не назначайте сегодня важных дел и вообще ничего нового не начинайте. Беременным не следует расчесывать волосы. Сегодня именины отмечают владельцы таких имен : Петр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат, Параска. Кстати, раньше мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники. А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.